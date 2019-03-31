Türkiye Sandık Başında

Antalya
'nın ilçelerindeki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları ile milletvekilleri sandık başına giderek oylarını kullandı. MHP
Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan Muratpaşa
Mustafa Asım Cula Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Gazetecilere açıklama yapan Başkan, mahalli idareler seçimlerinin Türk milletine ve siyasi partiler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Antalya'da çok yoğun bir çalışma programı izlediklerini belirten Başkan, "Tüm Antalyalı hemşehrilerimize ulaşmaya çalıştık. Büyük bir çaba gösterdik. İnşallah seçimler aziz Türk milletimiz için hayırlı sonuçlar doğuracaktır." dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Kepez
Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü
, eşi Ayşe, kızı Zeynep Tütüncü ile Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin herkese hayırlı olmasını diledi.
"Ülkemiz aydınlık günlere yürüsün, şehrimiz çok daha güzel hizmetler alsın, güzel projeler hayata geçsin" diyen Tütüncü, "Sandıklar açıldığında da inşallah hayırlı neticelerle karşılaşırız. Kazanan Antalya olsun, kazanan Kepez olsun. Önemli olan demokratik hakkın kullanılması ve vatandaşlık görevinin yerine getirilmesidir. Kazanan ülkemiz olsun, kazanan Türkiye
olsun." diye konuştu.
Muratpaşa Belediye Başkan adayı Uysal
, oyunu kullandı
Muratpaşa Belediye Başkanı ve Millet İttifakı CHP
Belediye Başkan adayı Ümit Uysal
, eşi Ümran Uysal'la Vali Hüsnü Tuğlu
Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Uysal, seçimin demokrasinin tek unsuru olmadığını ama en önemli unsuru olduğunu belirterek, "Milletimizin, komşularımızın, toplumumuzun iradesiyle inşallah Ülkemiz için, Antalya'mız için insanlık için hayırlı olur. Daha iyi bir gelecek için vesile olur. Bütün komşularımıza saygılarımı sunuyorum oyları hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı Manavgat
Belediye Başkan adayı Hasan Öz
sandık başında
Cumhur İttifakı AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz Sorgun
, oyunu kullanmak için Öger İlköğretim Okulu'na geldi.
Öz, eşi Nadide ve kızı Alya Öz, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın
, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MHP Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş, Manavgat Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Rehber ile oyunu kullandı.
Yoğun bir seçim kampanyası dönemi geçirdiklerini anlatan Öz, "Herhangi bir olaya mahal vermeden, Manavgat'a ve Manavgatlıya yakışır olgunlukta bir seçim dönemi geçirdik. Biz yapacaklarımızı vatandaşlarımıza anlattık. Artık söz Manavgat halkının. Vatandaşlarımız en doğru kararı verecektir." dedi.
Millet İttifakı CHP Manavgat Belediye Başkan adayı Şükrü Sözen
, eşi Hatice
ve oğlu İbrahim Sözen
ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
Sözen, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ülkeye, Antalya'ya ve Manavgat'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Seçim kampanyasının Manavgat'a yakışan şekilde neticelendiğini aktaran Sözen, "Toplum nezdinde herkes kendisini ifade etti. Karar halkındır. İnşallah akşam vakti halkımız ne şekilde oy kullandığını gösterecektir. Neticenin şimdiden Manavgatımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.