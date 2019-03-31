Türkiye Sandık Başında

Antalya
'da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayları
oylarını kullandı.
Cumhur İttifakı AK Parti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
, eşi Ebru, oğulları Akın ve Akant Türel ile Döşemealtı
ilçesindeki Yeşilbayır
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki "1006" numaralı sandığa geldi.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Türel, seçmenin Antalya'nın beş yılına yönelik tarihi bir karara imza atacağını ifade ederek, kentin, milletin kazanması temennisinde bulundu.
Türel, çocuklarıyla oy kullanmanın kendileri açısından aile geleneği olduğunu belirterek, "Ümit ediyorum Antalya'nın yükseliş dönemi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Söz
milletin karar milletin. Bu demokrasi bayramına katkı verip oy kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Ebru Türel de seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi. Muhittin Böcek
oyunu kullandı
Millet İttifakı CHP
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oyunu, Konyaaltı
ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulundaki 1176 numaralı sandıkta kullandı.
Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin Antalya ve Türkiye
'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçim süresince gece gündüz demeden 19 ilçede seçmenlere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Böcek, şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasi kazansın istiyoruz. Antalya'yı yönetmeye talip olduğumuzu söyledik. Seçimlerle ilgili gelişmeler iyi görünüyor. Tabii ki vatandaşımızın oyuna bugüne kadar ipotek koymadık. Önemli olan demokrasinin ve Antalya'nın kazanmasıdır. 25 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizle inşallah geliyoruz. Ama hayırlısı milletimizin ve Allah'ın desteğiyle olacaktır. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın özgürce oyunu kullanmasını istiyorum."