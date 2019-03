Türkiye Sandık Başında

Hatay Valisi Rahmi Doğan, seçimde herhangi bir olumsuz durum ve huzursuzluk yaşanmadan millet iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıyacağını düşündüğünü söyledi.

Vali Doğan,eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 1160 numaralı sandıkta oy kullandı.





Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doğan, seçimin Hatay'da ve ülkede barış ve huzur içerisinde geçmesini ve hayırlı olmasını diledi.



Doğan, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.



Demokrasi mantığının milletin dediğinin olması olduğunu söyleyen Vali Doğan, şöyle devam etti:



"Hatay'da seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde oy kullanabilmesi için ilk günden itibaren gereken tüm tedbirleri aldık. Hatay ilimizde 1 milyon 78 bin 420 vatandaşımız, 3 bin 415 sandıkta oy kullanacak. Her sandık bölgesinde güvenlik görevlilerimiz bulunmaktadır. Hatay demokrasi kültürünü özümsemiş bir kent dolayısı ile herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ancak en küçük ihtimali düşünerek güvenlik tedbirlerimizi aldık. İlimiz genelinde 7 bin 538 güvenlik personeli görevinin başındadır. Bu husus ilgili olarak GAMER'de bir kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkezi sayesinde ilimizde meydana gelen her gelişmeyi yakından takip ediyoruz."

