Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

35 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, oyunu Mehmet İlgü İlkokulu'nda kullandı.

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, oyunu Mehmet İlgü İlkokulu'nda kullandı.

Sahabiye Mahallesi'ndeki okula eşi Aysel Günaydın ile gelen Vali Günaydın, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Oyunu kullanan Günaydın, daha sonra gazetecilere seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kent genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde geçmesi için herkesin görevi başında olduğunu anlatan Günaydın, "Emniyet ve jandarma yetkililerimiz görevlerinin başında. Her türlü güvenlik tedbirini almış durumdayız. Toplam 4 bin 163 görevlimizle güvenlik tedbirlerini aldık. Şu ana kadar olumsuz bir olay yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmamasını diliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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