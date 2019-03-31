Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

12 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeniköy'de kayıtlı 11 seçmen sandık başına gitti.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeniköy'de kayıtlı 11 seçmen sandık başına gitti.

4 hane ve 20 nüfusa sahip köyde 11 seçmen, İl Genel Meclisi ve muhtarlık için oy verdi.

Köy camisindeki odaya kurulan sandıkta oylarını kullanan Yeniköy sakinleri, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Tek muhtar adayı Hasan Özer, köy sakinlerinin desteğini aldı.

Muhtar adayı Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüz verimli toprakları, göleti ve havasıyla muhteşem bir yer. Tarım ve hayvancılığa uygun bir yer. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta. Buraya gelmek isteyen ve toprağı değerlendirmek isteyenlere kapımız açık olacak. Gölet çevresini mesire alanına çevirerek ilgiyi toplamayı düşünüyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Yeniköy, Güncel
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