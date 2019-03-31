Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

9 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ağır hasta ve engelli vatandaşlar, İlçe Seçim Kurulu görevlilerince evlerine seyyar sandıklar götürülerek oylarını kullandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ağır hasta ve engelli vatandaşlar, İlçe Seçim Kurulu görevlilerince evlerine seyyar sandıklar götürülerek oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen görevli personel, partilerin müşahitleri ve beraberindeki polis ekipleri, önceden haber verilerek İnegöl'ün farklı mahallelerinde bulunan hasta ve engelli seçmenlerin evlerine giderek oy kullanmalarına yardımcı oldu.

Önceden Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuran 2 bin 415 seçmen, seyyar sandıkta oy verdi.

Osmaniye Mahallesi 1. Ceylan Sokağı'ndaki evinde oy kullanan 48 yaşındaki Ali Sıtkı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıtkı, "Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim, devletimiz bir fırsat verdiği için. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Seçimler vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Burhaniye Mahallesi Çakmak Sokağı'ndaki evinde oy veren Mülkiye Akkaya (48) ise "Hayırlı olsun ülkemize. Çok mutluyuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:42 Kaynak: AA

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