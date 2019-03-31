Türkiye Sandık Başında

Eskişehir
'de yaşlı hastalar ile engelliler, okullara taşınarak oylarını kullandı.
Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, evinden çıkmakta güçlük çeken 25 yaşlı ve engelli vatandaşı oy kullanacakları okullara götürdü.
Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, oy kullanmak isteyen engelli ya da yaşlı vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan rahatlıkla oy kullanabilmelerini sağlamak için engelli taşıma araçlarıyla hizmet verdi.
Ekipler, özel araçla evlerinden aldıkları vatandaşlara oy kullanılacak sandığa kadar refakat edip, yeniden evlerine bıraktı.
Bedensel engelli 54 yaşındaki Sami Dönertaş, İl Sağlık Müdürlüğünün engellilere verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti.
Sağlık ekiplerinin desteğiyle sandığa kadar gelip oyunu kullandığını anlatan Dönertaş, "Sadece bir telefonla ulaşabildiğimiz birimler, evinden özel araçla alıp, beni sandığa kadar getirdi." diye konuştu.