Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Eskişehir'de yaşlı hastalar ile engelliler, okullara taşınarak oylarını kullandı.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
Eskişehir'de yaşlı hastalar ile engelliler, okullara taşınarak oylarını kullandı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, evinden çıkmakta güçlük çeken 25 yaşlı ve engelli vatandaşı oy kullanacakları okullara götürdü.

Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, oy kullanmak isteyen engelli ya da yaşlı vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan rahatlıkla oy kullanabilmelerini sağlamak için engelli taşıma araçlarıyla hizmet verdi.

Ekipler, özel araçla evlerinden aldıkları vatandaşlara oy kullanılacak sandığa kadar refakat edip, yeniden evlerine bıraktı.

Bedensel engelli 54 yaşındaki Sami Dönertaş, İl Sağlık Müdürlüğünün engellilere verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti.

Sağlık ekiplerinin desteğiyle sandığa kadar gelip oyunu kullandığını anlatan Dönertaş, "Sadece bir telefonla ulaşabildiğimiz birimler, evinden özel araçla alıp, beni sandığa kadar getirdi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:38:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]