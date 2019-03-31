Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Diyarbakır'da çeşitli rahatsızları bulunan vatandaşlar evlerinden ambulans ile alınarak, sandıklara ulaştırıldı.
Diyarbakır
'da çeşitli rahatsızları bulunan vatandaşlar evlerinden ambulans ile alınarak, sandıklara ulaştırıldı.
Diyarbakır 112 Acil Servis
ekipleri kentte hastaneden ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına taşıdı.
Bu hizmetten Lice
Devlet Hastanesinde tedavi gören Halil Emra da faydalandı.
Ekiplerce Mevlüt Ilgın
İlkokuluna götürülerek, oyunu kullanan Emra, verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:11 Kaynak: AA
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