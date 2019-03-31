Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Diyarbakır'da çeşitli rahatsızları bulunan vatandaşlar evlerinden ambulans ile alınarak, sandıklara ulaştırıldı.

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Diyarbakır'da çeşitli rahatsızları bulunan vatandaşlar evlerinden ambulans ile alınarak, sandıklara ulaştırıldı.

Diyarbakır 112 Acil Servis ekipleri kentte hastaneden ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına taşıdı.

Bu hizmetten Lice Devlet Hastanesinde tedavi gören Halil Emra da faydalandı.

Ekiplerce Mevlüt Ilgın İlkokuluna götürülerek, oyunu kullanan Emra, verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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