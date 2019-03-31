Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Balıkesir'de yaşlı ve hastalar, kamu kurumları ekiplerinin yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı.
Balıkesir
'de yaşlı ve hastalar, kamu kurumları ekiplerinin yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı. Karesi
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 90 yaşındaki Pakize Çakır'ı sandığa götürerek oyunu kullanmasını sağladı. Merkez
Karesi ilçesi Alihikmet Paşa Mahallesi'nde oturan Çakır, seçim öncesi belediye ekiplerinin arayarak oy günü kendisini sandığa götürmeleri için yardım istedi. Bunun üzerine Çakır'ın evine giden ekipler, tekerlekli sandalyeyle evinden aldıkları yaşlı kadını, Alihikmet Paşa Ortaokulu'ndaki oy kullanacağı sandığa götürdü.
Oyunu kullanan Pakize Çakır, ekiplere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde oyumu kullandım. Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun." dedi.
Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gün içinde 30 kişiyi sandığa götüreceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:13 Kaynak: AA
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