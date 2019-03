Türkiye Sandık Başında

Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Bilecik'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla büyükşehir ve il belediye başkan adayları oylarını kullandı.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, eşi ve çocuğuyla geldiği merkez Karesi ilçesinde Zühtü Özkardeşler Anadolu Lisesi'ndeki 1097 numaralı sandıkta oy verdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Yerel yöneticilerin 5 yıllığına seçildiğini hatırlatan Yılmaz, "Cumhur İttifakı olarak 20 ilçemizde güzel bir kampanya geçirdik. Tam bir demokratik seçim süreci yaşadığımıza inanıyorum. 20 ilçemizin 20'sine de hayırlı olsun. Biz de ailemizle oylarımızı kullandık. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıktan çıkana demokrasi şenliği içinde saygı duyacağız." dedi.



İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ise eşiyle merkez Altıeylül ilçesindeki Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu'na geldi.



Ok, 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra, "Milletin ve Balıkesirlilerin hür iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Çanakkale



CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile geldiği Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1151 numaralı sandıkta oy verdi.



Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Gökhan, şunları söyledi:



"Vatandaşlar, Çanakkale'de huzur içinde bir seçim geçiriyorlar. Kampanyamız da huzur içinde geçti. Çanakkale'ye yakışır bir tarzda seçim kampanyası yürüttük. Seçime katılan tüm adaylara bu güzelliklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan, kardeşçe, rastlaştığımız yerlerde özellikle Ayhan Bey ile hep kucaklaştık. Bu çok önemli."



AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ise eşi Ayşe, oğulları Mustafa ve Ömer Faruk, babası Mustafa, annesi Mediha Gider ile İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.



Gider, 1144 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Sorunsuz bir seçim süreci geride kaldı. Bu süreçte çalışmalara destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerin adaylarına da barış ortamında gerçekleşen süreç için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Bursa



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tek bağımsız aday olan Osman Uğur da engelli eşi ve torunuyla merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki Sabiha Köstem Ortaokulu'na geldi.



Uğur, 3249 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Hayırlısı neyse Allah onu versin, kimin hakkında hayırlıysa o kazansın. Biz de adaylığımızı koyduk. İnşallah kazanırız, umudumuz var. Kazanamazsam da bir sonraki genel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olacağım." diye konuştu.



Bilecik



AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, oyunu Hürriyet Mahallesi'ndeki 700. Yıl İlkokulu'nda kullandı.



Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Can, demokratik görevlerini yerine getirdiklerini anlatarak, "Hayırlısıyla hak edene görev tevdi edilecek." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin ise Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1053 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Bilecik'te seçimin olaysız geçmesinden mutlu olduklarını kaydeden Şahin, rakiplerine başarılar diledi.

