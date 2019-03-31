Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

56 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

Akın çifti, Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulu'nda 1140 nolu sandıkta belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri için sandık başına gitti.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akın, önemli bir seçim yapıldığını söyledi.

Ülke genelinde yerel yönetimlerin seçildiğini vurgulayan Akın, "Biz de oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olduk. Ümit ediyorum ki seçimler hem ülkemizde hem de ilimizde bayram havası ortamında gerçekleşir, herhangi üzücü olaylarla karşılaşmayız. Bilindiği gibi seçim güvenliği tedbirlerini almıştık. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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