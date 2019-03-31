Türkiye Sandık Başında
43 dakika önce
- Oy kullanan vatandaşlardan TRABZON - Trabzon'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullandı.
- Oy kullanan vatandaşlardan TRABZON - Trabzon
'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:43 Kaynak: AA
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