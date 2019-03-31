Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

43 dakika önce

- Oy kullanan vatandaşlardan TRABZON - Trabzon'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullandı.

- Oy kullanan vatandaşlardan TRABZON - Trabzon'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:43 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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