Türkiye Sandık Başında

Mardin'de 15 Temmuz gazisi Halil Algan, polis memurları ve sandık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Gazi Halil Algan, oğlu Hasan Algan ile 75. Yıl Mesleki ve Teknik Lisesi'ne tekerlekli sandalyeyle geldi.



Polis memurları ve sandık görevlilerinin yardımıyla 1142 numaralı sandıkta oy kullanan Algan'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunarak, alkışladı.



Algan, gazetecilere yaptığı açıklamda, sadece kendisinin değil herkesin ülke için bedel ödemeye hazır olduğunu belirterek, "Hepimiz bu vatanın çocuğuyuz, yanlış bir şey olduğu zaman tüm insanlar tabii ki karşı çıkar." ifadelerini kullandı.



Seçimin herkese hayırlı olmasını dileyen Algan, "Herkes özgürdür, istediği yere oyunu verebilir. Biz de her vatandaş gibi geldik, oyumuzu vereceğiz. Gönlümüz kiminleyse ona oy vereceğiz." dedi.



Hasan Algan ise "Babamla gurur duyuyorum. Her zamanki gibi vatandaşlık görevini yerine getirmeye geldik. İnşallah her şey gönlümüzce olur." diye konuştu.

