Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

19 dakika önce

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Bolu'da, sandıkların açılmasının ardından oyların YSK'nin sistemine girilmesi için özel oda hazırlandı.

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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Bolu'da, sandıkların açılmasının ardından oyların YSK'nin sistemine girilmesi için özel oda hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Seçim Kurulu tarafından, sayılan oyların YSK'nın sistemine daha hızlı ve sağlıklı girilebilmesi için çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında Bolu Adliyesinde yer alan bir duruşma salonu, bilgi giriş alanı haline getirildi.

Salona yerleştirilen bilgisayarın başında görev alacak 12 personelin, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde YSK'nin sistemine girmesiyle sayım işleminin daha erken bitirilmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu, Güncel
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