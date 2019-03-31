Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

2 dakika önce

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

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Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Havza'da 31 bin 208 seçmen ilçe merkezinde 150 sandıkta oy kullanırken, kırsal mahallelerde de 91 sandık kuruldu.

Belediye Başkanı Murat İkiz de eşi Lebibe İkiz ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan 1104 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

İkiz, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Millet iradesinin tecelli edeceği seçimlerde hayırlı sonuçlar bekliyoruz. Seçimler, demokratik tercihlerin yansıtıldığı bir durumdur. Demokrasinin iyi şekilde işlediği ülkemizde bu tarz seçimlerle insanlar iradelerini ortaya koyuyor. Seçimler Havza'mıza, Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İmaret Mahallesi'nde, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir Bahçelievler Mahallesi'nde, CHP Havza Belediye Başkan Adayı Mehtap Yeşilbaş ise Memduhiye Mahallesi'nde oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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