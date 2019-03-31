Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, oyunu kullandı.
AK Parti Çubuk
Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş
, oyunu kullandı.
Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş ile birlikte oyunu Yavuz Selim
İlkokulu'ndaki 1167 numaralı sandıkta kullandı.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Demirbaş, yoğun bir şekilde seçim çalışması yaptıklarını söyledi.
Sandıktan çıkacak sonuca saygılı olduklarını belirten Demirbaş, "Bizim için önemli olan vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmaktır ve ülkemizin birlik, bütünlüğüdür. Biz görevlendirildiğimiz günden bu tarafa tüm teşkilat mensuplarımız ve MHP
'li arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Çok verimli bir seçim dönemi geçirdik. Bunun sonucunu iyi bir şekilde alacağımız kanısındayım." dedi.
Öte yandan, Saadet Partisi
Çubuk Belediye Başkan Adayı Süleyman Haksever
de okulları ziyaret ederek, sandık görevlileri ve vatandaşlarla görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:31 Kaynak: AA
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