Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, oyunu kullandı.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, oyunu kullandı.

Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş ile birlikte oyunu Yavuz Selim İlkokulu'ndaki 1167 numaralı sandıkta kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Demirbaş, yoğun bir şekilde seçim çalışması yaptıklarını söyledi.

Sandıktan çıkacak sonuca saygılı olduklarını belirten Demirbaş, "Bizim için önemli olan vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmaktır ve ülkemizin birlik, bütünlüğüdür. Biz görevlendirildiğimiz günden bu tarafa tüm teşkilat mensuplarımız ve MHP'li arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Çok verimli bir seçim dönemi geçirdik. Bunun sonucunu iyi bir şekilde alacağımız kanısındayım." dedi.

Öte yandan, Saadet Partisi Çubuk Belediye Başkan Adayı Süleyman Haksever de okulları ziyaret ederek, sandık görevlileri ve vatandaşlarla görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:31 Kaynak: AA

AK Parti, belediye başkan adayı, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı CHP'nin Siverek Adayı Fatih Bucak, Gözaltına Alındı Özhaseki'nin Oy Kullandığı Sandıktan CHP Birinci Çıktı Sandıkların Sayılmaya Başlamasıyla Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 19:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]