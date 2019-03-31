Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında (4)

Türkiye Sandık Başında (4)

46 dakika önce

-Seçmenin, seçmen listesini kontrol etmesi -Seçmenin oy kullanması -Okul koridorundaki yoğunluk -Polisin küçük çocuğu sevmesi -Seçmen ile röportaj -Oyunu kullanan seçmenin okuldan ayrılması - ŞanlıurfaŞanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 07.

-Seçmenin, seçmen listesini kontrol etmesi
-Seçmenin oy kullanması
-Okul koridorundaki yoğunluk
-Polisin küçük çocuğu sevmesi
-Seçmen ile röportaj
-Oyunu kullanan seçmenin okuldan ayrılması - Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy kullanacakları okullara gelen seçmenler, bazı sandıklarda yoğunluk oluşturdu.

İlk saatte yaşlıların ilgi gösterdiği oy kullanma işlemine daha sonra diğer yaş grubundan seçmenler de katılım gösterdi.

Kentte 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 3 bin 969 sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için oy verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:34 Kaynak: AA

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