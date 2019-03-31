Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Ameliyat Olan Vatandaş, Ambulansla Oy Kullanmaya Getirildi

Türkiye Sandık Başında - Ameliyat Olan Vatandaş, Ambulansla Oy Kullanmaya Getirildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta ayağından ameliyat olan vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi.

Kahramanmaraş'ta ayağından ameliyat olan vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde ayağından ameliyat olan Duruş Pak (44), oy kullanması için, 112 Acil Servis ambulansıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki Fatih İlkokuluna götürüldü.

Sedyeyle taşınarak oyunu kullana Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağının kırılması sonucu ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun, yoksa nasıl oy kullanmaya gelecektik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel
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