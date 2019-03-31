Türkiye Sandık Başında - Ameliyat Olan Vatandaş, Ambulansla Oy Kullanmaya Getirildi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta ayağından ameliyat olan vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi.
Kahramanmaraş
'ta ayağından ameliyat olan vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi. Necip Fazıl
Şehir Hastanesinde ayağından ameliyat olan Duruş Pak (44), oy kullanması için, 112 Acil Servis
ambulansıyla Dulkadiroğlu
ilçesindeki Fatih
İlkokuluna götürüldü.
Sedyeyle taşınarak oyunu kullana Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağının kırılması sonucu ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun, yoksa nasıl oy kullanmaya gelecektik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:15 Kaynak: AA
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