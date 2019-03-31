Türkiye Sandık Başında - Bolu/düzce/
1 saat önce
- Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar BOLU/DÜZCE/SAKARYA- Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.
- Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar BOLU/DÜZCE/SAKARYA- Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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