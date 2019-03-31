Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Bolu/düzce/

Türkiye Sandık Başında - Bolu/düzce/

1 saat önce

- Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar BOLU/DÜZCE/SAKARYA- Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

- Vatandaşların oy kullanmalarından detaylar BOLU/DÜZCE/SAKARYA- Vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:46 Kaynak: AA

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