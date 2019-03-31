Türkiye Sandık Başında - Burdur
34 dakika önce
- Oy verme işlemlerinden detaylar Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
- Oy verme işlemlerinden detaylar Burdur
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oy kullanma başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:43 Kaynak: AA
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