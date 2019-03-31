Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Burdur

Türkiye Sandık Başında - Burdur

34 dakika önce

- Oy verme işlemlerinden detaylar Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

- Oy verme işlemlerinden detaylar Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oy kullanma başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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