Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Elazığ

Türkiye Sandık Başında - Elazığ

6 dakika önce

Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oy kullanma başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı 1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak Son Dakika! 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 08:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Elazığ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]