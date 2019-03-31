Türkiye Sandık Başında - Elazığ
6 dakika önce
Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
Elazığ
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oy kullanma başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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