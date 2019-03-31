Türkiye Sandık Başında - Kırklareli/
27 dakika önce
- Oy kullanma genel görüntü Edirne Valisi Ekrem Canalp'in oyunu kullanması Vatandaşların oylarını kullanmalarından detaylar KIRKLARELİ/EDİRNE - 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.
- Oy kullanma genel görüntü Edirne
Valisi Ekrem Canalp
'in oyunu kullanması
Vatandaşların oylarını kullanmalarından detaylar
KIRKLARELİ/EDİRNE - 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:18 Kaynak: AA
Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler
Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu
Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında