Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Kırklareli/

Türkiye Sandık Başında - Kırklareli/

27 dakika önce

- Oy kullanma genel görüntü Edirne Valisi Ekrem Canalp'in oyunu kullanması Vatandaşların oylarını kullanmalarından detaylar KIRKLARELİ/EDİRNE - 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

- Oy kullanma genel görüntü
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in oyunu kullanması
Vatandaşların oylarını kullanmalarından detaylar
KIRKLARELİ/EDİRNE - 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Edirne, Ekrem Canalp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:45:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Kırklareli/
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]