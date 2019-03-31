Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Oylarını Çocuklarıyla Birlikte Kullandılar

Türkiye Sandık Başında - Oylarını Çocuklarıyla Birlikte Kullandılar

1 saat önce

Vatandaşların oy verme işlemlerinden detaylar Çocuklarıyla oy kullanmaya gelen vatandaşlar Bir vatandaşın oy zarfını sandığa bebeğine attırması Vatandaş ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi sürüyor.

Vatandaşların oy verme işlemlerinden detaylar
Çocuklarıyla oy kullanmaya gelen vatandaşlar
Bir vatandaşın oy zarfını sandığa bebeğine attırması
Vatandaş ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi sürüyor. Bazı vatandaşlar oylarını kucaklarında çocuklarıyla birlikte kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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