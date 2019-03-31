Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - "Seyyar Sandık"

Türkiye Sandık Başında - "Seyyar Sandık"

1 saat önce

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Adıyaman'da hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen 92 seçmen, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanacak.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Adıyaman'da hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen 92 seçmen, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanacak.

Bahçelievler Mahallesi'nde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Kadriye Şaşmaz (74) görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.

Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamadığını, devletin sağladığı bu imkandan faydalanarak vatandaşlık görevini evinde yerine getirdiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sandık görevlileri, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Sevim Yıldız ve eşi bedensel engelli Mehmet Yıldız'ın oyunu kullanabilmesi için sandığı evlerine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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