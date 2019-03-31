Türkiye Sandık Başında -Seyyar Sandık - Çorum

Çorum
'da hastalığı veya engeli nedeniyle sandığa gidemeyen kişiler, seyyar sandık uygulaması ile oylarını evlerinde kullandı.
Oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığı Çorum'da, bin 789 sandıkta 397 bin 233 seçmen oy kullanacak.
Kentte, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler seyyar sandıkta oy kullandı. Seçim Kurulu tarafından hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan edenlerin oy kullanabilmeleri için oluşturulan ekip, güvenlik önlemleri altında bu kişilerin evlerine seçim sandığı götürerek, oy kullanmalarını sağladı.
Kent merkezinde 6 sandıkta 86 kişi, evlerine getirilen sandıklarda oylarını kullandı.
Oy kullanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, yerel seçimler için ilk kez uygulanan sistem için yetkililere teşekkür etti.
"Seyyar sandık hizmeti olmasaydı yine oyumu kullanamayacaktım"
2015 yılında geçirdiği operasyonun ardından yatalak olan 65 yaşındaki Canik
Akkız, AA muhabirine, evde sağlık hizmetleri kapsamında eve gelen sağlık personeli sayesinde seyyar sandık uygulamasından haberdar olduğunu söyledi. Türkiye
'de ikinci kez uygulanan seyyar sandıkta ilk kez oy kullandığını dile getiren Akkız, "Önceki seçimde seyyar sandıktan haberimiz olmadı. Öğrendikten sonra başvurduk ve Allah razı olsun evime kadar geldiler. Önceki seçimde oy kullanamamıştım. Yattığım yerden oyumu kullandım. Seyyar sandık hizmeti olmasaydı yine oyumu kullanamayacaktım." dedi.
83 yaşındaki Fadime Ayvaz'ın oğlu Hüseyin Ayvaz ise annesinin ilerleyen yaşından dolayı hareket etmekte zorlandığı için seyyar sandık uygulamasına başvurduklarını bildirdi.
Önceki seçimlerde annesini güçlükle sandığa götürebildiklerini ifade eden Ayvaz, "Allah devletimizden razı olsun. Bu hizmet sayesinde annem vatandaşlık görevini yerine getirebildi. Görevliler buraya gelmeseydi annem bu seçimde oy kullanamayacaktı." diye konuştu.
Geçirdiği bir kaza sonucu felç kalan 73 yaşındaki Rıza Doğancı da devletin kendileri için sağladığı hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Sosyal yardım da alıyoruz, oyumuzu da kullanıyoruz. Önceki seçimlerde de seyyar sandık hizmetinden faydalandım. Geçmiş seçimlerde oy kullanamadığım için çok üzülüyordum. Artık oyumu kullanabildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.