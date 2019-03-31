Türkiye Sandık Başında - Yöresel Kıyafetle Oy Kullandı
33 dakika önce
- Yöresel kıyafetli vatandaşın oy kullanmaya gelmesi Vatandaşın oyunu kullanması Yöresel kıyafetle oyunu oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden "çetelerin" giydiği yöresel kıyafetle...
- Yöresel kıyafetli vatandaşın oy kullanmaya gelmesi
Vatandaşın oyunu kullanması
Yöresel kıyafetle oyunu oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez
ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden "çetelerin" giydiği yöresel kıyafetle oy kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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