Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında - Yöresel Kıyafetle Oy Kullandı

Türkiye Sandık Başında - Yöresel Kıyafetle Oy Kullandı

33 dakika önce

- Yöresel kıyafetli vatandaşın oy kullanmaya gelmesi Vatandaşın oyunu kullanması Yöresel kıyafetle oyunu oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden "çetelerin" giydiği yöresel kıyafetle...

- Yöresel kıyafetli vatandaşın oy kullanmaya gelmesi
Vatandaşın oyunu kullanması
Yöresel kıyafetle oyunu oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden "çetelerin" giydiği yöresel kıyafetle oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Zeki Gülmez, Güncel
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