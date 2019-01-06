Türkiye Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Birçok ilden ve yurt dışından yaklaşık 40 bin kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi. "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen ""Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" adlı yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi. Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti. Yürüyüş tören alanında son buldu.



(iha)

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