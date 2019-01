Türkiye Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

NİĞDE - Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında Sarıkamış dağlarında şehit düşen askerleri yad etmek için Niğde'de "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Anma etkinlikleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı konuşmada: "Bugün çok anlamlı bir yürüyüş için birlikteyiz. Bundan tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta vatan savunması uğruna donarak canlarını feda eden kahraman askerlerimizi, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anmak için buradayız. Bir kez daha onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Şüphesiz ki Milletimizin tarihi birçok kahramanlık destanlarıyla, zaferlerle doludur. Malazgirt, Çanakkale, istiklal savaşı bunlardan sadece bir kaçıdır. Ama Sarıkamış ayrı bir destandır, Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır. Bu destanda yaklaşık 90 bin vatan evladı Allahuekber Dağlarında eksi 40 derecede vatan için çarpışarak şehit olmuştur. İşte bu vatan aziz şehitlerimizin yazdıkları bu kahramanlık destanları ve milletimizin yaşadığı büyük acılar ile vatan olmuş ve onların sayesinde bayrak inmemiş ve ezan dinmemiştir. O nedenle bu hatıraları sıcak tutmamız çocuklarımıza, gençlerimize Sarıkamış'ı iyi anlatmamız, Sarıkamış'ı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz ki Sarıkamış'ı bilmeyen, Çanakkale'yi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceğe taşıyamaz"dedi.

Konuşmanın ardından yüzlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Niğde Şehitliği'ne kadar Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Şehitlikten Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programın sonunda katılımcılara Çorba ile ekmek dağıtıldı.

Yürüyüşe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Soğuk havada Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

TOKAT - Tokat'ta Sarıkamış Şehitleri düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' etkinliği çerçevesinde Tokatlı vatandaşlar Sarıkamış şehitlerini düzenlenen yürüyüş programıyla andı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selahattin Giden ile birlikte kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü liderlerinin de katıldığı etkinliğe yüzlerce Tokatlı vatandaş ay yıldızlı bayraklarıyla destek verdi. 60 metrelik dev Türk Bayrağının da açıldığı yürüyüş, Tokat Cumhuriyet Meydanından başladı ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Erenler Şehitliğinde son buldu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokatlıların Şarıkamış Şehitlerinin aziz hatırası için yaşlı-genç, kadın-erkek demeden bir bütün olarak, tek yumruk olarak Onların aziz hatıralarını yaşatmak için yürüdüklerini söyleyerek; "Şehitliğimize kadar yürüdük, dualarımızı ettik, Fatihalarımızı okuduk. Anadolu'da insanlarımız Anadolu vatan olduğundan beri şehitlerimizin kanıyla canıyla mayalanmıştır" diye konuştu.

Soğuk havaya aldırmadan anma etkinliğine katılan vatandaşlardan Davut Kaya;" Hava ayaz, buraya yükseğe de çıktık daha bir ayaz var. Ama gelen kalabalık aynı heyecanla şehitliğe yürüdü, şehitliğe çıktı. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kastamonu'da Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi

KASTAMONU - Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da yürüyüş düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş Cumhuriyet Meydanından başlayıp Kastamonu Kalesinde sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezince düzenlenen yürüyüşe Kastamonu Valisi Yardımcısı Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu, il kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, ellerinde Türk Bayrakları'yla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndan Kastamonu Kalesi'ne kadar yürüdü.

Ailesi ile birlikte yürüyüşe katılan Mehmet Ali Işıkçı, kahraman şehitleri anmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Işıkçı, "Dedeleri şehit olan bir Türk evladı olarak şehitlerimizi anmaktan gurur duyuyoruz. Biz şimdi rahat bir ortamda yürüyoruz. Ama o zaman dedelerimiz, şehitlerimiz hem soğuk hem düşman tehdidi altında vatanı korumak için yürüdüler" dedi.

Yürüyüşe pankart tutarak en önde katılan Hişman Demir, "Başta vatanımız, bayrağımız, devletimiz için kendini karların ortasında üstünde bir parça yırtık montuyla ayağında ayakkabısız bir şekilde nasıl savaşmışsa biz bu zaferi bu hatırayı asla unutmamak ve milletin milli bilincine, milli şuuruna yerleştirmek için bu yürüyüşte en başta yürümekle gurur duyuyorum. Nasılsa bir insan devletsiz, vatansız, marşsız kalamıyorsa biz de devletimizin, marşımızın ve böyle şehitlerimizin kıymetini bilerek vatanımızı, bayrağımızı korumakla onur ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Yürüyüş Kastamonu Kalesine varıldıktan sonra sona erdi. Ardından, İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından Sarıkamış'ta şehit olan askerler için dua edildi. Yürüyüşe katılanlara çorba ve simit ikram edildi.



Balıkesirliler Sarıkamış Şehitlerini unutmadı

BALIKESİR - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Sarıkamış Şehitlerini unutmayan Balıkesirliler yoğun kar yağışı altında yürüyerek şehitlerini dualarla andı.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün anma etkinlikleri, Yıldırım Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü yapıldı. Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ilçe kaymakamları, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Askerlerin kortejin önünde Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe katılanlar, yoğun kar yağışı altında mehteran eşliğinde Zağnospaşa, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden yürüyerek Kurtdereli Spor Salonu Bahçesi'ne geldi.

Bu toprakların nasıl vatan olduğunu bize gösterdiler

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki anma töreninde ise şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mevlit okunması ve mehteran gösterisinden sonra Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Arıcıoğlu konuşmasında, "Sarıkamış Harekatı, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır. Enver Paşa, Sarıkamış Harekatı'nı büyük bir risk alarak başlatmıştır Bu risk karşılığını bulamamıştır. Eğer sonuç alınsaydı, sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirecek bir zafer olacaktı. Sarıkamış Harekatı, düşmanın silahı yerine, gökten kurşun olup yağan karın ve bir bıçak kadar keskin ayazın dağladığı, sinelerini vatana siper eden, sevdikleri yerine soğuk vatan toprağına sarılıp kefen olarak karlara bürünen Mehmetçiğimizin unutulmaz kahramanlık destanıdır. Allahu-Ekber Dağları'nın -40 dereceyi bulan soğuğunda donarak şehadete yürüyen Mehmetçikler, bu toprakların nasıl vatan olduğunu gösteren ölümsüz bir destanın yiğitleri olarak tarihteki yerlerini aldılar. Kefenleri kar olan şehitlerimizin Türk milletinin gönlündeki yeri her zaman derin olup, emanet ettikleri miras en kıymetlimiz olarak sonsuza dek korunmaya devam edecektir. Ruhları şad olsun. Bu anma günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşan 11ahraman hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi, 15 Temmuz'da hainlere fırsat vermeyen kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor. Hayatta olan gazilerimize şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Etkinlik okunan şiirlerle devam etti. Canlarını bu vatan için veren şehitlerin ruhuna dua okunmasıyla sona erdi. Yürüyüşe katılanlara lokma ve ayran ikram edildi.



Sarıkamış Şehitleri Yozgat'ta anıldı

YOZGAT - Yozgat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu önünden bir araya gelen vatandaşlar Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker için Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye sloganı attı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sarıkamış şehitlerinin düşmanla savaşamadıklarını, tabiatın sert ve haşin yüzüyle şehit olduklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: "Aziz ve necip büyük Türk milletinin birliği, bütünlüğü, varlığı için Türk milletinin her ferdi en tatlı varlığı olan canını her zaman verebilmeye hazırdır. İster düşmanla karşı karşıya olsun, ister tabiatın en sert şartlarına karşı olsun. Bu vatan topraklarının kutsallığı ve bütünlüğü için her zaman savaşmaya, her türlü tehlikeye karşı göğüs germeye gerekirse canımızı vermeye hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Bu nedenle Sarıkamış şehitlerinin anılması hakikaten milletimiz için çok büyük bir anlam teşkil ediyor"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise yaptığı konuşmada "Ecdadımıza gerekli vefayı göstermek birlik ve beraberliğimiz, vatan ve millet sevgimizin bir ifadesi olarak buradayız. Bu vatan ve millet için inançlarımız, kutsallarımız ve bayrağımız için canını vermiş bütün şehitlerimizi hayırla, rahmetle ve şükranla anıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu şehitler için dua etti. Duanın ardından katılımcılara süt ve simit ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Sarıkamış şehitleri için yüzlerce kişi yürüdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan on binlerce asker için anma yürüyüşü düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde yapılan anma yürüyüşü kapsamında Tekirdağ'da da Sarıkamış şehitleri anıldı. Süleymanpaşa ilçesi Turizm Otelcilik Uygulama Oteli önünden başlayan ve yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde sahil dolgu alanda son buldu. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra program katılımcılara çorba ikramı ile son buldu.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu programda yaptığı konuşmada, "Ağır hava şartlarında 90 binlik ordumuz çok acı bir şekilde şehit olmuştu. Biz bugün burada olan vefamızı göstermek için buradayız. Bu topraklar için toprağa düşenlere vefamızı belirtmek için buradayız. Yoksa bu rahat yürüyüşümüzle eksi 30 derecede vatanı için uyuyup uyanmamayı anlamak ne mümkün" dedi.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Gümüşhane Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

GÜMÜŞHANE - Sarıkamış Harekatının 104.yılı anma etkinlikleri kapsamında Gümüşhane'de yürüyüş düzenlendi. Kar yağışı altında başlayan yürüyüş şehit mezarlarının başında son buldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin arkasında yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Gümüşhane-Bayburt karayolunun yürüyüş süresince ulaşıma kesildiği etkinlikte bazı öğrencilerin Türk dünyasının bayraklarını taşıdığı yürüyüş Emirler Mezarlığında ki şehit mezarlarında son buldu.

"Bu millettin kahramanları hiç eksik olmadı"

Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Şehit Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın mezarı başında açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Allah'a şükürler olsun ki bu millettin kahramanları hiç eksik olmadı" dedi.

"Biz ve beraber olmak zorundayız, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek zorundayız"

Bütün Gümüşhanelilerle, öğrencilerle ve gençlerle birlikte 1915'te Sarıkamış Harekatında şehit olan kahramanların yolundan gitmek için yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Taşbilek, Türk milletinde kahramanların hiçbir dönem eksik olmadığını örnekleriyle aktararak, "Biz ve beraber olmak zorundayız, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Ülkemizi, bayrağımızı en üst seviyeye taşımak için hiçbirimizi ayırt etmeksizin sevmek durumundayız. Beraber, birlikte Türkiye olacağız. Birlikte güçlü bir memleket olarak ülkemizin değerlerini en yukarıya en yüce yerlere taşıyacağız. Sarıkamış'ta şehit olan bütün ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.



Erzincan'da vefakar gençlik fedakar ecdadı için yürüdü

ERZİNCAN - Erzincan'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla Sarıkamış Şehitleri'ni Anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı anma yürüyüşünde Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçikler anıldı. Erzincan Valiliği Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi organizasyonunda Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş,3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce genç katıldı. Yürüyüş öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüşe katılanlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan Saat Kulesi önünde bir araya gelen gençler, sporcular ve vatandaşlar pankart ve Türk Bayrağı ile Ordu Caddesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp şehit olan Mehmetçikleri yad ettiler. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanında Millet Kıraathanesi binası arkasında toplanan vatandaşlar Sarıkamış Şehitleri için Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okudu. Program Sarıkamış Şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ile devam etti.



Iğdır Sarıkamış şehitleri için yürüdü

IĞDIR - Iğdır Valiliği "Gençlik Şühedanın İzinde" etkinliği ile Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenledi.

Şehitler Caddesi Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde başlayan yürüyüş, Zübeyde Hanım Bulvarında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Sarıkamış Harekatının 104. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Etkinlik, vatandaşlara dağıtılan çorba ikramının ardından sona erdi.

