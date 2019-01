Türkiye Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Türkiye Sarıkamış Şehitleri için yürüdüElazığ'da 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' ELAZIĞ - Elazığ'da 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Türkiye Sarıkamış Şehitleri için yürüdü



Elazığ'da 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü'

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Sarıkamış şehitleri 104. yılında anıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Şehitleri için organize edilen yürüyüş istasyon caddesinde başladı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlik bir din ve vatan için paha biçilemeyecek en son nokta olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, "Tarihimizde en önemli yerlerden birinde olan gönlümüzde, kalbimizde ve geleceğimiz için bize yol tabelası olan sarıkamış şehitlerimiz anmak için bir aradayız. Geçmişten bu güne kadar bizleri var eden dini ve milli değeler uğruna şehit olan tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler bizler için yol tabelasıdır. Bugün gençlerimiz bir arada bugün bu etkinlikte vefa ve anma yürüyüşünde o gün şehitlerin o hallerinden kendilerine pay çıkaracaklarına eminim. Yarın gençlerimizin yüzüne bakacağız. Bugün bu gençler hangi değerler ile yetişirlerse yarın o değerler ile bize değer vereceklerdir. Birinci dünya savaşına katıldı. Bu savaşın ilk adımlarında doğu cephesinde yaşadığımız. Eksi 40 derecede ve 3 bin rakımda kış şartlarında bizler gibi donanımlı olmayan bir ordunun sadece vatanı için Ruslara karşı savaşı verdiği gündeyiz" dedi.

Yürüyüşe Vali Vekili Mustafa Gül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner ile çok sayıda kişi katıldı.



Mardin'de Sarıkamış şehitleri için anma

MARDİN - Mardin'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şühedanın İzinde" projesi kapsamında Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla program düzenlendi. Gençlik Merkezinde önünde düzenlenen programa, Vali Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve çok sayıda genç katıldı. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Program, dev Türk bayrağı eşliğinde Artuklu Spor Salonuna kadar yapılan yürüyüşle sona erdi.



Devrek'te Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

ZONGULDAK - Devrek'te düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen ve Devrek Anadolu Lisesi koordinesinde hayata geçirilen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşünde bir araya gelen protokol ve vatandaşlar Sarıkamış'ta 90 bin askerimizin şehit olmasının 104.yılında şehitleri anmak için bir araya geldiler. Öğleden önce Devrek Gençlik Merkezinde başlayan ve yaklaşık beş kilometrelik yolu yürüyerek Pınarönü Köyü Şehitler Anıt Ormanında sonlandıran yüzlerce kişinin katıldığı etkinliğin ardından din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti, yapılan dua ve konuşmaları ardından programı sona erdirdiler.

Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan yüzlerce Devrekliye Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan, daire müdürleri, siyasi, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılırken, yürüyüşe katılanlara öğretmenevinde çorba ve çay ikramında bulunuldu. Yürüyüş sırasında 10. sınıf öğrencisi Talha Kara tansiyonu düşmesi sonucu kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara, vatandaşların ve protokol üyelerinin yardımıyla özel bir araca bindirildi. Kara'ya yürüyüş alanına gelen sağlık ekipleri müdahale etti.



Ağrı'da Sarıkamış şehitleri anma yürüyüşü

AĞRI - Ağrı'da çok sayıda vatandaş Sarıkamış Harekatı'nın 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla ellerinde Türk bayrakları ile anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 104'ncü yıl dönümü kapsamında 'Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nin girişinde saat 10.00'da başlayan yürüyüşe, Vali Süleyman Elban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü V. Cihan Demir, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü M. Faruk Tekin, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak Abide Meydanı'na kadar yürüdü. Şehitler için meydanda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an tilavetinin ardından İl Müftüsü Topçu tarafından dua okundu.

Türkiye topraklarının dünyanın en kıymetli toprakları olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Elban, Şöyle konuştu:

"İstiklal Marşımızda Akif'in söylediği gibi, aslında bizim ülke toprağının neresini sıkarsanız şüheda fışkırıyor ve herhalde her metrekaresinde şüheda fışkıran bu topraklar dünyanın en kıymetli en kutsal toprakları olsa gerektir. Bunun üzerinde yaşayan bizlerinde hem şehitlerimize bizi rahat rahat yaşattıkları ve bize emanet ettikleri bu vatan topraklarından dolayı kendilerine ve yetiştirdiğimiz ilerde olacak evlatlarımız içinde bu vatanın bir ve bütün olarak müreffeh ve gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmiş olarak o genç kuşaklarımıza nesillerimize de teslim etme sorumluluğumuz var".

Türkiye'nin kalkınması ve dünyada yıldız olarak parlayabilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Biz ne Sarıkamış şehitlerini, ne Çanakkale, ne Malazgirt, ne 15 Temmuz ne de kurtuluş savaşı şehitlerini unutmuyoruz. Onları hep rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Onun dışında bu ülkenin bize vatan olarak bırakılmasında emeği geçen tüm şehitlerimizi hatırlıyoruz. Ama bugün sabah bu hatırladığımızı göstermek için yaptığımız yürüyüş bizim aslında sadece onları hatırladığımız ve ihtiyaç olduğunda da onların anısına yürüyüş yapacağımızı göstermek için yapılmış bir program değil. Biz ömrümüzün her anında onların aziz hatırasına laik olmak için elimizden geldiğince var gücümüzle bu ülkenin kalkınması, gelişmesi ve dünyada yıldız olarak parlayabilmesi için elimizden geldiğince, var gücümüzle çalışacağımızı da burada haykırıyoruz ve söz veriyoruz".

Vatanın bir bütün olduğunu ve bir çakıl taşına zarar gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Vali Elban, "Bu ülkenin bırakın bölünmesini, parçalanmasını yada felakete uğramasını bir çakıl taşının bile zarar görmesini, yok olmasına asla izin vermeyeceğimizi de söylemek için burada bulunuyoruz ve haykırıyoruz. Rabbim inşallah bundan sonra bu aziz milletin evlatlarını bu ülke sınırları içerisinde, huzur içerisinde müreffeh bir şekilde yaşamasına ve sadece enerjilerini bu ülkenin kalkınmasında ve birbirlerinin iyiliği ile birbirleri ile olan sevgi ve muhabbetlerin gelişmesine vesile olur diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

BİLECİK - Bilecik'te binlerce kişi, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçik için yürüdü.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, askeri erkan, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından atkı, şapka ve eldiven dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, bütün katılımcıları selamlarken bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Sarıkamış başta olmak üzere 81 ilde 'Gençlik Şühedanın İzinde' teması ile aziz şehitleri anma yürüyüşü düzenlendiğini belirtti. Yıldız, "Bugün burada tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta Allah-u Ekber Dağlarında donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanlarımızın aziz hatırasını yad etmek adına toplanmış bulunuyoruz. Mehmetçiğimiz Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir kahramanlık örneği göstermiş, vatanını canı pahasına korumayı bilmiştir. Allah-u Ekber Dağları bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahit olmuştur. Bugün tarihimizin en dramatik savaşlarından birinin anma günüdür. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da büyük yer tutar. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale derin sularda, Sarıkamış'ta dondurucu soğukta şehit olan Anadolu çocuklarını destansı mücadelesini anlatır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı ve Bilecik Belediyesi önünden devam ederek, Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde son buldu.

Türbe önünde şehitler için duaların okunmasının ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu ve yürüyüş sona erdi.



Sarıkamış Şehitleri unutulmadı

ORDU - Ordu'da, Sarıkamış şehitlerini 104'ncü yılında anmak adına düzenlenen yürüyüş programına yaklaşık bin kişilik katılım oldu.

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın komutasında bulunan Osmanlı ordusu, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104'ğncü yılı etkinlikleri tüm Türkiye'de çeşitli programlar ile anılıyor. Bu kapsamda, Ordu Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğinde yaklaşık bine yakın Ordulu katılım gösterdi. Tayfun Gürsoy Parkı'nda başlatılan etkinlik kapsamında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komanda ekipleri de komando yeminini ederek, şehitleri yad etti.

"O günkü insanlar, bu vatanı kurtarmak için yola çıkmışlardır"

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilk olarak bütün şehitleri anarak, 1071 yılında başlayan diriliş ve kıyamın, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağışladığını hatırlattı Vali Yavuz, "Şehitlerimizin şehit olduğu gün, onların düğün ve kavuşma günüdür. Allah ile buluşma günüdür. İşte 104 yıl önce aynı düşünce ve aynı duygularla yola çıkan ordumuz, sefere çıkmış fakat zafer nasip olmamıştır. Bizim görevimiz sefere çıkmak ama zafer mutlak suretle Allah'ındır. Eğer o gün başarılı olunsaydı, bugün başka şeyleri konuşur olurduk. Hamd olsun ki bizim tarihimizde hain yoktur. O günkü insanlar da bu vatanı kurtarmak için yola çıkmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar yürüyüş etkinliğini başlattı. Etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sinop'ta sarıkamış şehitleri anıldı

SİNOP - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 60 bin asker için Sinop'ta anma yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Köksal Şakalar, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Sinoplular katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali Şakalar; "Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Bu hususta yazan çizen bilim adamlarının söylediğine göre Sarıkamış harekatı iyi planlanmış ama iyi icra edilememiş bir askeri harekat olarak da tarihe geçti. Enver Paşa'nın niyeti Bakü'ye girmek. Bakü petrollerini alarak Osmanlı'nın ihtiyacı olan ekonomik sıkıntıları gidermek hatta mümkün olursa Hindistan'da ki Müslümanlarla birleşerek İngilizleri perişan etmekti. Ama Ulu orta komutanımızın planlanan harekatı genişletmesi Kurmay başkanımızın esir düşmesiyle Rusların asıl hedefi olarak sandıkları Tiflis yerine Sarıkamış oldukları öğrenmeleri bizim bu önemli harekatımızı bizim için felakete çevirdi" dedi.

Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu

Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek

Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti