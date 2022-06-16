Türkiye şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!

16.06.2022 15:42
Türkiye şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!

Sensor Tower, mayıs ayının en çok para harcanan mobil oyunlar listesini açıkladı. Peki liste nasıl? İşte en çok hasılat yapan mobil oyunlar!

2010 yılında mobil pazarda köklü bir değişim yaşandı. Telefonlar, "akıllı" sıfatını alırken, Android ve iOS'un hayatımıza girmesiyle de PC ve konsol oyunlarına doğrudan rakip olan mobil yapımlar karşımıza çıkmaya başladı. Son olarak mayıs ayının en çok para harcanan mobil oyunlar listesi belli oldu. İşte en çok hasılat yapan mobil oyunlar!

En çok para harcanan mobil oyunlar

Mobil sektörün analizindeki en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilen Sensor Tower, mayıs ayının en çok para harcanan mobil oyunlar listesini paylaştı. Geçen ayın şampiyonu 268 milyon doları kasasına koyan Honor of Kings oldu. Yapıma en çok para harcayan ülke yüzde 95 ile Çin oldu. İkinci sırada yüzde 1,7 ile Tayland ve yüzde 1,4 ile Tayvan yer aldı.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye-2/' title='Türkiye'>Türkiye</a> şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!

En çok hasılat yapan ikinci mobil oyun 206,3 milyon dolarla PUBG: Mobile oldu. Çin, yüzde 67 ile yapıma en çok para harcayan ülke olurken Türkiye, yüzde 6,4 ile ikinci sıradan kendine yer buldu. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan PUBG: New State, beklentileri karşılayamadı ve en çok para harcanan mobil oyunlar listesine giremedi.

Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu!

Küresel mobil oyun sektörü, Mayıs 2022'de App Store ve Google Play Store platformlarından toplamda 6,8 milyar dolar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında düşüş yaşadı. Aynı zamanda geçtiğimiz ay mobil oyunlara en çok para harcayan ülke 1,9 milyar dolarla toplam harcamaların yüzde 28'ini oluşturan ABD oldu. Google Play Store'un aktif olmadığı Çin yüzde 20,4 ile ikinci sırada yer alırken, Japonya ise yüzde 17,8 ile üçüncü sıradan kendine yer buldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil oyun sektörünün gidişatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Meclis Başkanı Şentop: Göçün sebebi, ülkelerin yaşanmaz hale getirilmesi Meclis Başkanı Şentop: Göçün sebebi, ülkelerin yaşanmaz hale getirilmesi Bakan Yanık, BM AEK Yaşlanma Bakanlar Konferansı'nda ülke beyanını sundu Açıklaması Bakan Yanık, BM AEK Yaşlanma Bakanlar Konferansı'nda ülke beyanını sundu Açıklaması
Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:52:46. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement