Türkiye Satranç 1. ve 2. lig maçları Konya'da başladı - Son Dakika
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Türkiye Satranç 1. ve 2. lig maçları Konya'da başladı

22.08.2022 18:40
Türkiye Satranç 1. ve 2. lig maçları Konya'da başladı

Türkiye Satranç 1. ve 2. ligi mücadelesi Konya'da başladı.

Türkiye Satranç 1. ve 2. ligi mücadelesi Konya'da başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen müsabakaların açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç 1. Ligi'nde 20 takımın yer alacağını ve ilk üçe giren takımların Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazanacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından turnuvanın ilk başlangıç hamlesini Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yaptı.

Türkiye Satranç 2. Ligi'nde ise 408 sporcunun yer aldığı 31 takım, ilk dörde girerek üst ligde yer alma hakkı elde etmeye çalışacak.

Liglerdeki mücadele 28 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Satranç 1. ve 2. lig maçları Konya'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Satranç 1. ve 2. lig maçları Konya'da başladı - Son Dakika
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