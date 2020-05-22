Türkiye Satranç Federasyonu, antrenör eğitimlerine online devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenör eğitimlerine online devam ediyor

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisini 29-31 Mayıs tarihlerinde online düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenör eğitimlerine online devam ediyor, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisini 29-31 Mayıs tarihlerinde online düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerleri, online olarak devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek kurumun gerçekleştireceği beş aşamalı online eğitime katılabilmek için, antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerinde yer aldığını belgeleme şartı aranacak.

Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi'ne erişilerek 27 Mayıs Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

35 kursiyerle sınırlı eğitim sonunda katılımcılar, seminer katılım belgesi alacak.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonu, antrenör eğitimlerine online devam ediyor - Son Dakika Spor
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