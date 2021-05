Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tulay, TSF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Annelerimiz hayat yolculuğumuzda bizlere rehberlik eden, her daim bizleri kucaklayan, destekleyen ve yanımızda olan ilk öğretmenlerimizdir. Yılın sadece bir günü değil, her gün onların günü. Bizler onların sonsuz sevgisi, fedakarlığı ve mücadele azmi sayesinde gücümüze güç katıyor, yolumuzu aydınlatıyoruz. Yaşımız ne olursa olsun her zaman o sevgiye, o merhamete ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mutlu ve huzurlu bir toplumun temeli sevgidir. Sevgilerin en yücesi ise bizleri dünyaya getiren ve yaşamları süresince bizlere kol kanat geren annelerimizin sevgisidir." diyen Tulay, şunları kaydetti:

"Ben de bir anne olarak çocuklarıma her zaman bu sevgiyi vermeye, onları daha mutlu, kendine güvenen, yaşadığı topluma faydalı olan bireyler olarak yetiştirmeye çalıştım. Ben onları hayat yolunda desteklerken, onlar da bana çok şey öğretti. Satranç sporu ile çocuklarım sayesinde tanıştım. Çocuklarım satranç sporunu sevdi ve bana da sevdirdi. Bir anne olarak 23 yıl önce çocuklarımın ellerinden tutarak, turnuvalarda, şampiyonalarda onlarla beraber mücadele verdim. Satranç sporuna gönül vermiş tüm çocukları kendi çocuğum olarak gördüm. Bir anne şefkati ile onların yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları, gördüğüm eksiklikleri, çözülmesi gerekenleri Federasyon yönetimine taşımaya başladım."

Tulay, annenin toplumun temelini oluşturduğunu aktararak,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirtiği gibi, 'Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.' O nedenle her zaman bir annenin dünyayı değiştirebilecek güçte olduğuna inanırım. Bu duygularla başta şehit anneleri olmak üzere, baş tacımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.