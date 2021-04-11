Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekili Fatih Maden, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye'de satrancın gelişimi, federasyonun temel hedefleri ve yeni projeleri değerlendirildi.

Görüşmede Tulay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bozgeyik'e Türk satrancına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.