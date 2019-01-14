Son Dakika Haberleri: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanından Ziyaret

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanından Ziyaret

14 dakika önce

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tülay, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ebu Bekir Kayhan'a görevinde başarılar diledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanından Ziyaret, System.String[]
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tülay, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ebu Bekir Kayhan'a görevinde başarılar diledi.

Tülay'ın Kayhan'a gönderdiği çiçeği Satranç Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tülay, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ebu Bekir Kayhan'a görevinde başarılar diledi. Tülay'ın Kayhan'a gönderdiği çiçeği Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy takdim etti.

Toy, "Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Ebu Bekir Kayhan'a gönderdiği çiçeği takdim ettim ve başarı dileklerini ilettim. Malatya Satranç ailesi olarak bizler de yeni müdürümüz Ebubekir Kayhan'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, satranç sporcularımızın iyi dileklerini ve temennilerini aktardık. Spor İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan'da ziyaretimizden memnuniyetlerini ifade ederek Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımıza teşekkür ettiğini ve selamlarını iletmemi söyledi. Satrancın öneminden bahsederek satranç sporu için her türlü desteği vereceklerini söylediler" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Malatya, Kayhan, Spor
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