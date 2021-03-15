Türkiye Satranç Federasyonu çevrim içi antrenör eğitimi düzenledi

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Gelişim Semineri'ni çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Olgun Kulaç ve Reşat Sadık'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.

Katılımcılar, eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak.