Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı

02.04.2021 12:55
Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, çocuklar ve gençler arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ortaklaşa "Çevrimiçi Satranç Turnuvası" düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, çocuklar ve gençler arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ortaklaşa "Çevrimiçi Satranç Turnuvası" düzenleyecek. Turnuva kapsamında, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, kamu denetçileri ve taraf kurumların yetkilileri katıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndaki törende konuşan KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, gençlerde hak arama kültürünün yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz idare ile vatandaş arasında bir barış köprüsüyüz. Bu nedenle idarenin sorunlarını çözmede paydaş, vatandaşın avukatı durumundayız. 18 yaşından küçük ise hukukun çocuk saydığı küçüklerimizin kamuda herhangi bir işlem yapılabilmesi için velisinin izni aranır, bunun istisnası KDK'dır. Gençler, velinin izni aranmaksızın başvurabiliyor. Özellikle gençlerin hak arama kültürünün yaygınlaşması açısından kendi aralarında hakkaniyetin yaygınlaşması açısından önemli. 18 yaşından küçük çocuklarımız için çok farklı faaliyetler yürütmektedir. Üniversitelerde 8 milyondan fazla öğrenci var. Üniversitelerde ombudsman toplulukları kurduk. TSF ile çok anlamlı bir protokol imzalayacağız. Bu protokol neticesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakın tarihte 12-20 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de satranç şampiyonası düzenlenecek. Turnuva vesilesi ile hak arama yollarını öğretmek, hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacımız. 2020 yılı dünyayı sarsan ve Türkiye'yi sarsan bir salgınla geçti. Kovid 19 salgınından en çok etkilenen çocuklar oldu. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara ne kadar hizmet edersek o kadar faydalı olur."GÜLKIZ TULAY: ÇOCUK HAKLARINI KORUMAKLA İLGİLİ FARKINDALIK YARATMAK ADINA TURNUVAYI ÖNEMSİYORUZTürkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, bu önemli iş birliğinin KDK ve TSF açısından oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Tüm dünya olarak pandemi sürecinde aslında hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. TSF olarak çok önemli çalışmalara imza attığımızı belirtmek isterim. Satrancın yaşı yok, cinsiyeti yok ama biz gençlere daha çok dokunmaya yönelik olan bir anlayış sergiliyoruz. Biz satranç sporcularını yetiştirirken özellikle küçük yaştan itibaren öz güvenleri yüksel, saygılı, analiz yetenekleri kuvvetli çocuklar olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sporcularımıza baktığımızda son derece başarılı iş ve okul hayatları olan, kendilerine özgün kişilikleri olan insanlar. Çocuk haklarını korumakla ilgili farkındalık yaratmak adına bu turnuvayı çok önemsiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Türkiye için varız, satranç için varız' dedik. En büyük desteği de çocuk ve velilerimizden aldık. Satranç çalışırken alınmış bir kare, video tüm sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. Çocuklarımız haklarının farkında olsun istiyoruz. Böyle bir iş birliğini imzalayacak olmaktan çok mutlu oluyoruz. KDK'nın bilinmesine, satrançtaki çocuklar için bilinilirlik sağlaması için katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umuyoruz iş birlikleri böyle güzelliklerle devam etsin."

Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı
Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı
Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı
Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı

Türkiye Satranç Federasyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez         
11:47
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı         
11:00
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei