Türkiye Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan'a özel turnuva düzenledi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çevrim içi satranç turnuvası organize etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve gençler arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan turnuvaya, 9 ilden yaklaşık 4 bin lisanslı sporcu katıldı.

Turnuvada 7-18 yaş aralığında bulunan sporcular 10 farklı kategoride hamle yaptı.