Türkiye Satranç Federasyonu İzmir'e ziyarette bulundu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) yönetimi, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İzmir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TSF Başkanı Gülkız Tulay eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Eğitim Kurulu Başkanı Olgun Kulaç, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve İzmir İl Temsilcisi Hasan Karaköse hazır bulundu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, görüşmelerin ardından kulüpler ile bir araya geldi.

Depremzedelerin bulunduğu bölgelere ve yıkım alanlarına ziyarette bulunan Gülkız Tulay, çocuklara moral sağlamak amacıyla satranç takımı hediye etti.

Bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Tulay, geçmiş olsun dileklerini iletti.