Türkiye Satranç Federasyonu İzmir'e ziyarette bulundu - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu İzmir'e ziyarette bulundu

12.11.2020 10:51
Türkiye Satranç Federasyonu İzmir'e ziyarette bulundu, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) yönetimi, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İzmir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) yönetimi, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İzmir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TSF Başkanı Gülkız Tulay eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Eğitim Kurulu Başkanı Olgun Kulaç, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve İzmir İl Temsilcisi Hasan Karaköse hazır bulundu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, görüşmelerin ardından kulüpler ile bir araya geldi.

Depremzedelerin bulunduğu bölgelere ve yıkım alanlarına ziyarette bulunan Gülkız Tulay, çocuklara moral sağlamak amacıyla satranç takımı hediye etti.

Bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Tulay, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Satranç Federasyonu, Deprem, İzmir, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonu İzmir'e ziyarette bulundu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu         
09:59
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu         
09:31
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu         
08:15
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:25:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Satranç Federasyonu İzmir'e ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei