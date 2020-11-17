Türkiye Satranç Federasyonu lig toplantılarını çevrim içi düzenliyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi toplantısını çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, kulüp temsilcileri ve yönetim kurulu katıldı.

Tulay'ın "Neler yaptık" başlıklı sunumuyla başlayan toplantıda, kulüp temsilcileri de görüş ve önerilerini iletti.

Toplantılar çevrim içi olarak, Türkiye Satranç 1.Ligi, Türkiye Satranç 2. Ligi ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası final takımlarıyla devam edecek.