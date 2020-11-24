Türkiye Satranç Federasyonu'nun dijital kampı sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye'nin en geniş katılımlı dijital kampının ikincisini tamamladı. 17-22 Kasım tarihleri arasında yapılan 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Genel İkinci Kampı, Türkiye genelinde 7-18 yaş arası ve Milli Takım Havuzuna katılmaya hak kazanmış 170 altyapı milli sporcusunu bir araya getirdi. Milli Takımlar Başantrenörü Yakup Erturan koordinatörlüğünde yapılan ve 24 antrenörün katıldığı dijital kampta, açılışların yanı sıra oyun ortasında taktik ve stratejik konular, oyun sonu, maç analizleri ve tematik maç gibi çalışmalar yapıldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleşen kampta, belli yaş gruplarının antrenörleri, o yaş gruplarına özel hazırlanan içerikler ile eğitim verdi. Dijital kampta sporcu ve veliler psikologlarla da bir araya gelme şansı yakaladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, A Milli Satranç Takımı sporcuları, analistler ve psikologlar da kampa özel içeriklerle katıldı.TSF BAŞKANI GÜLKIZ TULAY: PANDEMİNİN ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEYE GAYRET EDİYORUZKampın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada pandeminin satranç sporuna olan etkilerini en aza indirmek için çaba harcadıklarını söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Altyapı sporcularımızın bu zorlu şartlar altında dahi istekli olmaları ve satranç sporuna olan tutkularını kaybetmemiş olmaları satranç sporunun geleceği için bize umut veriyor. Sporcularımız ve velilerimizin yoğun isteği doğrultusunda bu dijital kampın ikincisini gerçekleştirmiş olmak bizleri ziyadesi ile mutlu etti" diye konuştu."ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ OLDU"Çevrimiçi olarak düzenledikleri turnuvalar, etkinlikler ve özel projelerle satranç heyecanını yaşadıklarını ifade eden TSF Başkanı Gülkız Tulay şöyle devam etti:

"Dünya ve ülkemiz pandemi döneminin zorluklarını yaşıyor. Tüm diğer spor branşları gibi biz de pandemiden etkilendik. TSF olarak Mart ayının başında karar alarak, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçtik. Satranç ailemizi dijital dünyada buluşturduk. Bu süreçte birlikteliğe, birbirimize destek olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardı. Satranç sporunun tüm paydaşları ile yaptığımız toplantılarda bunu başarabildiğimize bir kez daha şahit olduk. TSF olarak, bizim önceliğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdı. Onları satranç sporundan, satrancın kazanımlarından uzak tutamazdık. Özelikle altyapı sporcularımızı, dijital ortamda 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Genel Kampında buluşturmak çocuklarımıza büyük katkılar sağladı. Bu sayede hem satrançtan kopmamış oldular, hem de özledikleri arkadaşlarıyla ve antrenörleriyle tekrar bir araya gelme şansını yakaladılar. Bir hafta süren dijital kampta tüm yaş gruplarının sınıflarını teker teker ziyaret ettim ve çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya, yüzlerindeki gülümsemeye bir kez daha şahit oldum. Çocuklarımızın akıllarında satranç, dillerinde 'Ne zaman turnuva yapacağız?' sorusu vardı. Bu süreçte velilerimiz de sporcularımız kadar istekliydi. Velilerimizin satranç sporunda ilerlemek isteyen çocukları için verdikleri mücadele takdire şayan. Bizler de tıpkı onlar gibi, aydınlık geleceğimizi temsil eden çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı ve mücadelemizi içinde bulunduğumuz sürece uygun bir şekilde sürdüreceğiz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki; bu zor günleri hep beraber atlatacağız."

- Ankara