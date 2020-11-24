"Dünya ve ülkemiz pandemi döneminin zorluklarını yaşıyor. Tüm diğer spor branşları gibi biz de pandemiden etkilendik. TSF olarak Mart ayının başında karar alarak, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçtik. Satranç ailemizi dijital dünyada buluşturduk. Bu süreçte birlikteliğe, birbirimize destek olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardı. Satranç sporunun tüm paydaşları ile yaptığımız toplantılarda bunu başarabildiğimize bir kez daha şahit olduk. TSF olarak, bizim önceliğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdı. Onları satranç sporundan, satrancın kazanımlarından uzak tutamazdık. Özelikle altyapı sporcularımızı, dijital ortamda 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Genel Kampında buluşturmak çocuklarımıza büyük katkılar sağladı. Bu sayede hem satrançtan kopmamış oldular, hem de özledikleri arkadaşlarıyla ve antrenörleriyle tekrar bir araya gelme şansını yakaladılar. Bir hafta süren dijital kampta tüm yaş gruplarının sınıflarını teker teker ziyaret ettim ve çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya, yüzlerindeki gülümsemeye bir kez daha şahit oldum. Çocuklarımızın akıllarında satranç, dillerinde 'Ne zaman turnuva yapacağız?' sorusu vardı. Bu süreçte velilerimiz de sporcularımız kadar istekliydi. Velilerimizin satranç sporunda ilerlemek isteyen çocukları için verdikleri mücadele takdire şayan. Bizler de tıpkı onlar gibi, aydınlık geleceğimizi temsil eden çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı ve mücadelemizi içinde bulunduğumuz sürece uygun bir şekilde sürdüreceğiz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki; bu zor günleri hep beraber atlatacağız."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Türkiye Satranç Federasyonu'nun dijital kampı sona erdi - Son Dakika Spor