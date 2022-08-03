Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası" sona erdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya, 10'u yabancı 372 sporcu katıldı.

Toplam 9 tur yapılan ve bir hafta süren turnuva sonunda tüm kategorilerde yarışanlara toplam 80 bin lira ödül dağıtıldı.

Ödül töreninde konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk'un satranç ile anılan ve bütünleşen bir ilçe olduğunu belirterek, "Satranç turnuvası ilçemizde geleneksel bir hal aldı. İnşallah önümüzdeki yıl sizleri, sizler gibi diğer yarışmacılarımızı da misafir etme imkanını bize bahşedersiniz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise satranç severler ve ailelerinin her birinin kültür elçisi olduğuna dikkati çekerek, hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli sporcuları ilçelerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Eylül ayında düzenleyecekleri 15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne tüm satranç camiasını davet ettiklerini vurgulayan Demirbaş, "Ben turnuvaya katılan herkesi ve başarı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Fatih Maden ise kendilerine 7 turnuvada da destek olan belediye çalışanlarına ve Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

Çubuk'un başkentin önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirten Maden, "Önemli tarihi bir savaşın yapıldığı Çubuk'ta satranç sporu gibi stratejinin zekanın ve aklın böylesine göz önünde bulunduğu bir sporun burada icra edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan da turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, AYBÜ Çubuk Yerleşke Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, TSF Çubuk İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan ve davetliler verdi.