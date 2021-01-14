Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonunda (TSF) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınarak gerçekleştirilen toplantıya, TSF Başkanı Gülkız Tulay, başkan vekilleri Fatih Maden ve Aşkın Keleş, asbaşkanlar Ayşe Kardaş Ergezen, Nilüfer Çınar Çorlulu, Halil Hilmi Darı ve Muammer Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Asım Ötegen, Ulaş Demirci, İslam Yücel, Ali Ümit Şifaver ve Özgür Solakoğlu katıldı.

2020-2021 yılı etkinlik takvimi çalışmalarının ve bütçenin görüşüldüğü toplantıda, hizmete açılacak 'Satranç Merkezi' binası ve gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.