Türkiye Satranç Federasyonundan

Türkiye Satranç Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla online turnuva düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e tüm satranç sporcularının hamle yapabileceği turnuvada 19 Mayıs'ın unutulmaz coşkusu ve sevgisi, satranç sporunun gücüyle buluşacak." denildi.

Turnuva için büyük heyecan yaşadıklarını belirten Başkan Gülkız Tulay, "Hep birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Online turnuvalar, seminerler ve eğitimlerle satranç sporunun ulaşılabilirliğini ve önemini bir kez daha göstermiş olduk. Online turnuvamızda da kıymetli il temsilcilerimizle 81 ilimizde büyük bir rekora imza atacağız.Bunun için gönülden emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Chess.com" web sitesi üzerinden 19 Mayıs Salı günü yapılacak turnuvaya ilişkin detaylı bilgiler yakın zamanda ilan edilecek.