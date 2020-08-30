Türkiye Satranç Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Satranç Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Tüm Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.