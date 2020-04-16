Türkiye Satranç Federasyonundan online antrenör eğitimi

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'ni online düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'ni online düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerleri online yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı online eğitime katılabilmek için kursiyerlerde, antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme şartı aranacak. Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek. 35 kursiyerin katılabileceği eğitim sonunda katılımcılar, seminer katılım belgesi alacak. Düzenlenecek seminerin ardından, 3. ve 4. kademe antrenörlere yönelik programa ilişkin başvuru şartları duyurulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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