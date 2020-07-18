Türkiye Satranç Federasyonundan salgın koşullarına özel 'Dünya Satranç Günü' etkinliği - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonundan salgın koşullarına özel 'Dünya Satranç Günü' etkinliği

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Dünya Satranç Günü"nü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına özel bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Dünya Satranç Günü"nü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına özel bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde etkinliklerine ara vermeden devam eden TSF, "Dünya Satranç Günü"nde de "Maske, mesafe ve hijyen" diyerek özel bir etkinlik düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında 20 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek etkinliğe, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Her şeyden önce sağlık. Mesafemizi koruyarak hamlemizi yapacağız. Pandemi sürecinde çocuklarımız ve gençlerimiz ile dijital dünyada beraberdik. Faaliyetlerimize, etkinliklerimize ara vermeden devam ettik. Yeni normale döndüğümüz bu günlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerilerini de dikkate alarak, Bakanlığımızın ve federasyonumuzun sağlık kurulunun görüşleri doğrultusunda satranç coşkusunu açık alanlara taşıyoruz. Lisanslı sporcularımız, büyük satranç ailemiz ve tüm Türkiye ile birlikte Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde Dünya Satranç Günü'nü yeni normalde, yeni koşullarda aynı coşku ile kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kübra Öztürk'ten 15 sporcuya karşı simultane gösteri

"Dünya Satranç Günü" etkinliğinde, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi kadın büyük usta (WGM) Kübra Öztürk, 15 sporcuya karşı simultane gösteri maçı yapacak.


Etkinlik için her türlü sağlık önleminin alındığı belirtilirken, milli satranççı Kübra Öztürk'ün gerçekleştireceği simultane gösteride sporcuların yer alacağı masalar üçlü gruplar şeklinde hazırlandı. Her grupta bulunan beş masa arasında en az 2 metre mesafe olacak.

Kübra Öztürk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:35 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonundan salgın koşullarına özel 'Dünya Satranç Günü' etkinliği - Son Dakika Spor
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