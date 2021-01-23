Türkiye Satranç Federasyonunun il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplandı - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonunun il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplandı

23.01.2021 09:29
Türkiye Satranç Federasyonunun il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplandı, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) il ve ilçe temsilcileri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) il ve ilçe temsilcileri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TSF Başkanı Gülkız Tulay, başkan vekili Aşkın Keleş, asbaşkanlar Nilüfer Çınar Çorlulu, Halil Hilmi Darı, Muammer Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Haznedaroğlu, Ulaş Demirci, Özgür Solakoğlu, kurul üyeleri ve il ile ilçe temsilcileri on-line toplantıda yer aldı.

Tulay'ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, çevrim içi veya yüz yüze düzenlenmesi planlanan turnuvalar, lisans kampanyasına destek ve satrancın yaygınlaştırılmasıyla ilgili yeni projeler değerlendirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu, Muammer Yıldız, Demirci, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonunun il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplandı - Son Dakika Spor


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