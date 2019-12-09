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Son Dakika Spor Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu ilk genel kurulu İzmir'de yapıldı - Son Dakika Spor

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu ilk genel kurulu İzmir'de yapıldı

6 saat önce

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonunun ilk genel kurulu İzmir'de gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu ilk genel kurulu İzmir'de yapıldı, System.String[]

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonunun ilk genel kurulu İzmir'de gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, satranç alanında faaliyet gösteren derneklerin bir araya gelerek kurduğu federasyonun ilk genel kurul toplantısını İzmir Mövenpick Otel'de yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon yönetim kurulu başkanı Selçuk Burak Haşıloğlu, yeni oluşumla Türkiye satrancını çok çok ileriye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Kurulmalarından bu yana en çok Türkiye Satranç Federasyonu ile ne farklarının olduğuna dair soruların bulunduğunu aktaran Haşıloğlu, şunları kaydetti:

"Aslında farkı gayet açık, biri bir ülkenin sanayi ya da ticaret bakanlığı; diğeri o ülkenin meslek odaları ya da sanayi odalarının birliği gibi. Her ikisinin de hedefi ülkede sanayi ve ticaretin geliştirilmesidir. Satranç Kulüpleri Federasyonumuz Türkiye satrancının geliştirilmesi vizyonunu sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilecektir."

Federasyonun kurucu üyelerinden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise kurdukları federasyonun Türkiye Satranç Federasyonuna yardımcı olacağını ve işlerini kolaylaştıracağını belirtti.

Federasyonun kurulmasıyla ilgili bazı kesimlerin dile getirdiği rahatsızlıkların anlaşılamaz olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Çünkü Satranç Kulüpleri Federasyonu satranç ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının birleşiminden meydana geliyor ve Türkiye satrancının büyümesini hedef alıyor. Ülke ve çocuklarımız açısından önemli bir hamledir. Bu nedenle federasyonumuzun kimseyi rahatsız etmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu, satranç sporcuları için istenilen zorunlu sağlık raporu hakkında konuyu meclise taşıyacaklarını ve gerekirse kanun teklifi vereceklerini aktardı.

Mövenpick Otel, Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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