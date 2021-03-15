"Türkiye Satranç Öğreniyor" projesinin ilk dersleri verildi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), satranç sporunun tanıtılması için 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik eğitim programı, "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesinin birinci grup derslerinin tamamlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TSF'nin 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun duyurduğu projenin ilk eğitimi, Ferhat Kuru, Necmettin Korkmaz, Atilla Gürmen, Zeynep Kaya, Mustafa Eynallı, Fuat Ergür ve Burak Taner tarafından verildi.

18 yaş üstü, satranç öğrenmek isteyen herkesin başvurabileceği eğitimler yıl boyunca, her ayın 1'i ile 15'i arasında "Zoom" uygulaması üzerinden ücretsiz düzenlenecek.